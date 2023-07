CARAS-SEVERIN - Despre asta este vorba, potrivit senatorului Ion Mocioalca, in Programul National de Sprijin al Industriei Alimentare - Investalim!"Patriotism economic si productivism, titreaza senatorul social-democrat carasean, despre noul program Investalim. 600 de milioane de euro vor fi alocate, in urmatorii 3 ani, pentru sustinerea investitiilor in noi unitati de productie si/sau in modernizarea si dezvoltarea celor existente. Obiectivele strategice vizate sunt intarirea sigurantei ... citeste toata stirea