621.000 de puieti vor fi plantati pentru regenerarea padurilor din Caras

CARAS-SEVERIN - Pana in 15 aprilie, Directia Silvica Judeteana desfasoara campania anuala de impaduriri sub denumirea Luna Padurii. In acest an, institutia are in plan plantarea a aproximativ 621.000 de puieti forestieri si regenerarea unei suprafete de 790 de hectare!Lucrarile de impadurire vor include regenerari artificiale pe 89 de hectare, completari pe 29 de hectare si refacerea padurilor afectate de calamitati pe 11 hectare, ca urmare a incendiilor si secetei din 2024. Pentru aceste ... citește toată știrea