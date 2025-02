73 de localitati din Banatul Montan, pe prima harta seismica

CARAS-SEVERIN - 2 municipii, 5 orase si 66 de comune din Caras-Severin se regasesc pe prima harta interactiva realizata de Ministerul Dezvoltarii, cu localitatile vizate de riscul seismic!Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a publicat recent prima harta cu unitatile administrativ-teritoriale vizate de risc in caz de cutremure. Harta este interactiva si va ajuta atat locuitorii sa afle in ce zona seismica stau, cat si autoritatile locale, in vederea accesarii de ... citește toată știrea