80 de ani de la deportarea in fosta URSS

CARAS-SEVERIN - Incepand din ianuarie 1945, circa 10.000 de germani din Banatul Montan au fost trimisi sa munceasca, fortat, in minele din Donbas si Muntii Ural!Cele 8 decenii care au trecut inceputul deportarilor in masa au fost marcate, in perioada 10-28 ianuarie, in cadrul unei serii de manifestari organizate de Forumul Democrat al Germanilor din Romania si filialele teritoriale ale acesteia. "Este o datorie de onoare pentru noi, ca urmasi ai celor deportati, de a pune in prim plan in ... citește toată știrea