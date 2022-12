85 de kilograme de petarde si artificii, ridicate de politisti

CARAS-SEVERIN - Controalele legate de articolele pirotehnice, derulate de politistii caraseni, au inregistrat din nou rezultate la mijlocul acestei saptamani, cand au fost ridicate 85 de kilograme de articole pirotehnice detinute fara drept! Au fost intocmite 3 dosare penale pentru nerespectarea regimului materiilor explozive si operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept!Astfel, in 7 decembrie, "in cursul noptii, la ora 2.00, politistii au oprit pentru control, in comuna Teregova, ... citeste toata stirea