900 de militari NATO au inceput sa soseasca la Caransebes

CARANSEBES - Sta sa inceapa in cateva zile pe Aeroportul Caransebes exercitiul militar "SWIFT RESPONSE 24 CAMPAIGN", unul din cele mai importante evenimente de acest gen derulate in zona de vest in ultimii ani. La exercitiu sunt asteptati sa participe 900 de militari din mai multe state NATO, unii dintre acestia fiind deja prezenti pe aeroport!De altfel, militarii germani din cadrul NATO au putut fi observati si la evenimentul pentru copii desfasurat miercuri de IGAV pe Aeroportul Caransebes,