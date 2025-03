95% din bugetul Resitei se duc spre zona investitionala

RESIEsA - In 2025, dintr-un buget total de 143 de milioane de euro, peste 100 de milioane reprezinta fonduri europene!Reunit in sedinta ordinara, Consiliul Local a aprobat, azi, Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului pe anul 2025, unul care permite atat continuarea proiectelor aflate in derulare, cat si demararea altora noi. "Este un buget generos, de 143 de milioane de euro, din care 3 milioane ne-au ramas de anul trecut, rezerva pentru fonduri europene. Peste 100 de milioane de ... citește toată știrea