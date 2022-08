A aprobat de pe mobil sa fie inselat cu o suma considerabila

CARAS-SEVERIN - Oamenii legii dau exemplul unui carasean care, crezand ca vinde o imprimanta, a trimis unor neaveniti datele bancare, acestia trimitandu-i solicitarea unei sume impresionante, pe care a aprobat-o de pe telefonul mobil! Isprava s-a produs in luna mai, iar politistii caraseni o dau acum ca exemplu pentru prevenirea inselaciunilor comise in mediul online."Multe dintre cazurile de inselaciune inregistrate in prima jumatate din acest an, in judetul nostru, au fost inselaciuni ... citeste toata stirea