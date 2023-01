A fost reluata licitatia pentru complexul de agrement la Cavaran

CARAS-SEVERIN - Firma care trebuia sa execute constructia complexului de agrement din Cavaran a reziliat contractul. Recent, Primaria Constantin Daicoviciu a reluata procedura de licitatie publica pentru acest obiectiv!Pentru acest an, administratia locala din Constantin Daicoviciu are planuri mari. In primul rand, sa finalizeze proiectele incepute si sa atraga finantari pentru noi proiecte. La capitolul proiecte nefinalizate, administratia locala din Constantin Daicoviciu a reluat, de curand, ... citeste toata stirea