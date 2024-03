A furat bautura si tigari de 8.000 de lei

CARAS-SEVERIN - A fost surprins in flagrant, fiind arestat preventiv. Protagonistul faptelor, un tanar oravitean de 27 de ani, a reusit sa sparga doua locuinte si patru firme!Marti, 12 martie, Judecatoria Oravita a dispus masura arestarii preventive, pentru 30 de zile, a tanarului din oras, surprins de politisti cu o zi inainte, dupa ce ar fi furat mai multe bunuri dintr-o societate comerciala."Cel in cauza este banuit ca in cursul acestei luni ar fi patruns prin efractie in patru societati ... citește toată știrea