A furat peste 5.000 de lei, un card bancar si un pistol airsoft

MOLDOVA NOUA - Iar de pe card a reusit sa scoata 200 de lei. Isprava ii apartine unui tanar de 20 de ani, din Moldova Noua, care a fost retinut de politisti, iar acum este cercetat pentru furt calificat si operatiuni financiare in mod fraudulos!Politistii din Moldova Noua l-au retinut pe tanar vineri, 19 martie, acesta fiind banuit ca in ziua anterioara ar fi patruns in incinta unei societati comerciale din oras, de unde ar fi sustras peste 5.000 de lei, un card bancar (cu tot cu biletelul de ... citeste toata stirea