A inceput constructia viitorului Campus Dual Integrat!

RESIEsA - Pentru inceput, lucrarile consta in demolarea ruinei fostei Fabrici de var din Mociur si organizarea santierului!Asa cum se preconiza anul trecut, in aceasta primavara au demarat lucrarile pentru obiectivul "Campus Dual Integrat Banatul Montan Resita", primul ansamblu de cladiri care va beneficia de infrastructura rutiera recent inaugurata in fosta Platforma Mociur. Elaborat de un consortiu format din Primarie, Consiliul Judetean, Universitatea Babes-Bolyai si alti 19 parteneri ... citește toată știrea