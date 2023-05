CARAS-SEVERIN - Printre stropii de ploaie, o noua actiune de voluntariat marca Acasa in Banat a avut loc recent la Valeapai. Pregatirile pentru Color the Village de la inceputul lui iunie sunt in toi, spun reprezentantii asociatiei!Desi a plouat pe alocuri, cativa zeci de voluntari inimosi s-au reunit din nou, zilele trecute, in localitatea Valeapai, comuna Ramna, de aceasta data pentru curatarea locului din jurul fostei case a morarului, cladire abandonata de mai bine de 20 de ani. Moara de ... citeste toata stirea