A plouat cu amenzi si confiscari de lemne

CARAS-SEVERIN - Timp de opt zile, in judet au fost derulate 96 de actiuni pe drumurile publice si 147 de verificari si controale. In cadrul acestora au fost controlate 132 de autovehicule de transport material lemnos, s-au facut patru verificari in SUMAL si au fost controlate noua depozite de material lemnos si doua instalatii de prelucrare a lemnului!Totul intre 17 si 24 martie, cu o adevarata desfasurare de forte, de la politisti de Ordine Publica - Biroul Protectia Fondului Forestier si ... citește toată știrea