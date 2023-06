RESITA - Miercuri, 28 iunie, politisti de la Politia Municipiului Resita au retinut pentru 24 de ore un barbat de 36 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata!Cel in cauza este banuit ca in noaptea de 27 spre 28 iunie, l-ar fi lovit cu pumnul in zona fetei pe un alt barbat de 58 de ani, persoana cu dizabilitati locomotorii, care se afla intr-un adapost improvizat de pe strada Peleaga, ... citeste toata stirea