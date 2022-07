ABA Banat: Se poate asigura cerinta de apa la toate categoriile de folosinta!

CARAS-SEVERIN - In timp ce unele zone din tara sunt grav afectate de seceta, impunandu-se restrictii, in Banat, Administratia Bazinala de Apa a dat asigurari ca in acest moment nu se pune problema lipsei de apa pentru sistemele de apa centralizate!Deficitul de precipitatii din ultima perioada a creat mari probleme in multe zone din tara. Pentru spatiul hidrografic Banat, specialistii de la Apele Romane asigura beneficiarii ca, in acest moment, nu s-a pus problema restrictiilor, dar recomanda ... citeste toata stirea