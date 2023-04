CARAS-SEVERIN - Demarat anul trecut in comuna Prigor, proiectul "Turist in Banat" al Asociatiei Acasa in Banat, s-a incheiat de curand. Ultima actiune a constat in montarea de indicatoare, panouri informative si harti turistice fixe!Desemnat castigator in cadrul concursului "Sustine un ONG!", derulat de Fundatia Orange, proiectul "Turist in Banat" al Asociatiei Acasa in Banat a ajuns la final. Cu o finantare de 35.000 lei, echipa asociatiei si 200 de voluntari care s-au alaturat acestui ... citeste toata stirea