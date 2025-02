Acasa in Banat: La Valeapai s-a dat startul sezonului de voluntariat!

CARAS-SEVERIN - Echipa de la Acasa in Banat a revenit la Valeapai, la vechea moara, deschizand astfel seria de activitati din acest an!Vremea buna a tinut cu voluntarii, asa ca unele probleme la aceasta moara au putut fi remediate, spune Radu Trifan, presedintele de la Acasa in Banat. Chiar daca timpul si-a pus amprenta, moara de la Valeapai nu va pieri, a mai precizat Trifan. In perioada urmatoare, actiunile voluntarilor la morile din Banatul Montan nu numai ca vor continua, dar vor fi si ... citește toată știrea