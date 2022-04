Acasa in Banat: Vizitati morile de la Ilidia!

ILIDIA - Datorita celor 60 de voluntari prezenti sambata la Ilidia, alte doua mori de apa vor macina cea mai buna faina!Intr-un cadrul natural mirific, actiunea initiata la sfarsitul saptamanii de Asociatia Acasa in Banat s-a desfasurat in conditii foarte bune, cu o vreme excelenta si o stare de spirit pe masura. Ilidia, acest loc minunat din Banatul Montan, a adus la un loc peste 60 de voluntari, care si de aceasta data s-au mobilizat exemplar pentru a pune in valoare doua mori din zona de ... citeste toata stirea