Accident cu 4 victime la Berzovia

BERZOVIA - Patru persoane - dintre care un minor - au ajuns la spital dupa un accident in care au fost implicate doua autoturisme, produs in aceasta dupa-amiaza pe DJ 572, la iesirea din Berzovia, spre Ramna. Una dintre victime ramasese incarcerata, iar pompierii militari resiteni au reusit s-o salveze din fiarele contorsionate ale vehiculului!La fata locului au intervenit salvatorii din municipiu, cu o autospeciala de prima interventie si comanda, o autospeciala de stingere cu ... citește toată știrea