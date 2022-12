Accident cu doi morti, pe DN 6: victimele au fost aruncate din masina!

ZAGUJENI - Un grav accident de circulatie, intre trei autovehicule - un autotren, o autoutilitara si un autoturism - soldat cu decesul a doua persoane, s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 3.51, pe DN 6 (E 70), intre Jupa si Zagujeni!"Din primele informatii, in timp ce un autoturism inmatriculat in Cehia circula pe DN 6, in directia Caransebes, la Kilometrul 464, ar fi patruns pe contrasens, unde ar fi lovit frontal un ansamblu de vehicule inmatriculat in Turcia, dupa impact ... citeste toata stirea