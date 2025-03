Accident cu doi raniti, pe DN 57 B, la Prilipet

PRILIPEEs - In aceasta dimineata, la ora 03.40, pe DN 57 B, in localitatea Prilipet, s-a produs un accident rutier in urma caruia au fost ranite doua persoane! In accident a fost implicat un singur autoturism in care se aflau doi barbati de 19 si 32 de ani, din comuna Prigor!Potrivit Politiei judetului, conducatorul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, izbindu-se de un copac, oprindu-se ulterior in zidul unui imobil: "Din primele cercetari s-a stabilit ca ... citește toată știrea