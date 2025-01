Accident cu doua autoturisme la Maureni

MAURENI - In aceasta dimineata, la iesirea din comuna caraseana spre Timisoara, pe DN 58B, doua autoturisme care circulau in aceeasi directie s-au tamponat violent, cel mai probabil in urma nerespectarii distantei regulamentare, un factor suplimentar fiind si neadaptarea vitezei la conditiile de drum, carosabilul inghetat!Potrivit cercetarilor, ambele vehicule se indreptau spre Timisoara, fiind vorba despre o coliziune fata-spate intre un Renault si un BMW, conduse de o femeie de 29 de ani si ... citește toată știrea