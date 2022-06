Accident cu trei victime, una strivita sub camionul de gunoi

ORAVIEsA - Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, pe DN 57B, in Oravita, la intersectia cu Marila, in care a fost implicat un singur autovehicul: un camion de gunoi care a cazut intr-o rapa!La fata locului au actionat pompierii oraviteni cu o autospeciala pentru stins incendii si descarcerare si o ambulanta SMURD, dar si un echipaj medical de la Ambulanta. In urma nefericitului accident, a fost constatat decesul uneia dintre victime, celelalte doua, ranite, fiind preluate de ... citeste toata stirea