Accident cu un mort si trei raniti pe DN 6

CARAS-SEVERIN - Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineata intre Buchin si Slatina-Timis, in jurul orei 4.30, in care au fost implicate un autoturism si o autoplatforma, incidentul fiind raportat la 112!In urma acestuia au rezultat patru victime, dintre care una inconstienta, care a fost si declarata decedata intrucat nu a raspuns manevrelor de resuscitare, potrivit ISU. Celelalte trei persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. La fata ... citeste toata stirea