CONSTANTIN DAICOVICIU - Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16.27, pe DN 6, la Zagujeni, sat apartinator de comuna Constantin Daicoviciu!In evenimentul raportat la 112 a fost implicat un autoturism, rasturnat in afara carosabilului, unii dintre ocupantii vehiculului ramanand incarcerati. Ar fi fost implicate 3 persoane, inclusiv minori, una dintre victime fiind in stare grava. ... citeste toata stirea