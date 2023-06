GLIMBOCA - Cele doua vehicule s-ar fi pupat in drum spre manastire, dupa ce unul dintre soferi a taiat o curba, izbindu-se frontal de celalalt. In pofida incarcerarii, soferul camionetei n-a patit nimic, refuzand internarea!Un accident rutier s-a produs in urma cu cateva momente la Glimboca, intre un microbuz si o camioneta. Doua persoane au fost implicate, o victima fiind incarcerata dar constienta. La fata locului a actionat Detasamentul de Pompieri Caransebes cu o autospeciala de stingere, ... citeste toata stirea