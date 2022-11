Accident mortal la Domasnea

DOMASNEA - O persoana si-a pierdut viata, iar alta a fost ranita in urma unui grav accident de circulatie, produs pe DN 6, in afara localitatii Domasnea, intre un TIR si un autoturism, ce a fost raportat la 112!Potrivit salvatorilor care au intervenit la fata locului, "in urma accidentului, o persoana a ramas incarcerata (constienta), iar o persoana necesita manevre de resuscitare. Circulatia se desfasoara pe un singur sens. Intervine Detasamentul din Caransebes cu o autospeciala pentru stins ... citeste toata stirea