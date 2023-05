TOPLEEs - In urma cu putin timp, un grav accident de circulatie s-a produs pe DN 6, in zona localitatii Toplet, la limita cu judetul Mehedinti, cu cinci victime, una dintre acestea fiind declarata decedata. Celelalte 4 erau in stare constienta, doua fiind duse la spital!In carambol au fost implicate 5 autovehicule, dintre care un autocar, trei autoturisme si o autoplatforma. Potrivit salvatorilor caraseni, accidentul de ... citeste toata stirea