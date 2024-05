Accidentati pe trecere, langa Gara din Herculane

BAILE HERCULANE - Doi pietoni au ajuns la spital dupa ce au fost loviti in plin de un sofer de 75 de ani. Accidentul s-a produs vineri seara, la ora 22.11, pe DN 6, in zona Garii din statiunea Baile Herculane!Cei doi pietoni, doi barbati de 49 si 52 de ani, au fost transportati la spital, pentru ingrijiri medicale. Potrivit Politiei judetului, "din primele cercetari s-a stabilit ca in timp ce un barbat de 75 de ani, din Toplet, conducea un autoturism din directia ... citește toată știrea