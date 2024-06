Acord pentru reabilitarea totala a spitalului din Caransebes

CARANSEBES - Cu ceva emotii in ce priveste cvorumul de sedinta, alesii locali au aprobat astazi acordul privind introducerea Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes in Programul national de investitii pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino", acord cerut de urgenta de Ministerul Dezvoltarii!Ce-i drept, nu toti, ci doar unii din consilierii locali, 10 la numar, indeajuns insa ca proiectul sa treaca. De altfel, intrarea in sala a liberalului Alin Purdescu, cel care a asigurat al ... citește toată știrea