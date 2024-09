ACS Sporting Banat, infrangere la debutul in Liga 3

RESIEsA - Debut cu stangul in Liga 3 pentru fotbalistele carasene, dupa ce ACS Sporting Banat a pierdut duminica, 15 septembrie, scor 0-2, cu ACS SR Municipal Brasov! In celalalt meci din Seria a III-a, FC CFR Cluj a remizat, 3-3, cu ACS Student Sport Alba Iulia. Partida din prima etapa dintre ACS Kids Brasov si Academia de Fotbal Floresti a fost programata abia pe 29 septembrie!"A fost un meci greu, conditiile meteo nu ne-au ajutat deloc. Am jucat pe o ploaie care nu ne-a slabit in niciun ... citește toată știrea