Activitatea TMK, in pericol iminent

RESIEsA - Iosif Ciuciuc: "Suntem blocati! Ne asteptam ca urmatorul pas va fi sa se inchida fabrica!"Conform liderului Sindicatului "Vatra", conturile societatii au ramas blocate in privinta aprovizionarii cu materii prime si a desfacerii produselor. Context in care TMK Artrom nu va mai putea functiona. Iosif Ciuciuc vorbeste chiar despre un "sechestru" pus pe tot ce tine de proprietatile societatii. Concret, nici masinile TMK-ului nu mai au voie sa iasa in oras, in conditiile in care TMK ... citeste toata stirea