CARAS-SEVERIN - Dupa Venetia si Timisoara, in drum spre Cluj, Iasi si Bucuresti, o serie de exponate-unicat au poposit la Resita!Expozitia "ACUM | AICI | ACOLO - 100 de pedagogii laterale care pot sa schimbe orasul, mediul si mentalitatile" va fi deschisa in perioada 12 februarie - 19 martie 2024, informeaza MBM, invitand totodata intreaga comunitate resiteana sa viziteze acesta "minunata, unica si interesanta expozitie". Intr-o succinta enumerare, vor fi expuse in premiera la Resita: masina ... citeste toata stirea