Acumularea Trei Ape nu a secat!

CARAS-SEVERIN - Aceasta este precizarea facuta de specialistii de la Apele Romane Banat ca urmare a unor imagini aparute pe retelele de socializare!Gradul de umplere este de 67% din volum, fiind de altfel o situatie normala a acestei exploatari, sustin cei de la ABA Banat, dupa mai multe analize facute de specialisti."Pentru ca am primit o filmare care este pe retelele de socializare si in care se prezinta o portiune secata din acumularea Trei Ape, specialistii nostri in managementul ... citeste toata stirea