Adevaruri partiale - intrebari fara raspuns

CARAS-SEVERIN - Poate fi aceasta, sau nu, o sinteza a dezbaterii "Presa si revolutia - 35 de ani de la Revolutia din decembrie 1989"?Daca in decembrie 1989 a fost doar o revolta sau chiar o revolutie (eventual variante neacreditate ca "lovilutie" sau "rascolutie") vom mai vorbi cu siguranta in contradictoriu cel putin pana in 2029, cand vor putea fi declasificate o serie de documente importante despre evenimentele la care au participat sau nu unii dintre noi, sub o forma sau alta, pretinsa ... citește toată știrea