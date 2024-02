MOLDOVA NOUA - Baiatul s-a folosit de violenta pentru a-i lua banii unui cunoscut, in scara unui bloc din Moldova Noua. I-ar fi sustras victimei 320 de lei, bani care, condimentati cu violenta, au copt-o de un dosar penal pentru talharie!"Duminica, 4 februarie, politisti de la Politia Orasului Moldova Noua au dispus masura retinerii fata de un tanar banuit de savarsirea infractiunii de talharie. Cel in cauza este banuit ca sambata, 3 februarie, in jurul orei 15.00, l-ar fi deposedat prin ... citeste toata stirea