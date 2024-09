Adolescent de 17 ani, retinut dupa ce si-a batut un coleg in baia scolii

RESIEsA - Tanarul a fost retinut in cursul zilei de ieri, pentru 24 de ore, dupa ce intr-o pauza ar fi agresat fizic un coleg mai mic cu doi ani!Politistii resiteni de la Municipiu au fost sesizati, miercuri, de o femeie despre faptul ca nepotul sau ar fi fost batut de un coleg de scoala, chiar in incinta unitatii de invatamant. Desi incidentul s-ar fi petrecut in urma cu aproximativ o saptamana, in incinta Colegiului Tehnic Resita. Agresorul in cauza a fost retinut pentru 24 de ore."In ... citește toată știrea