Adolescenta de 13 ani, accidentata pe trecere la Oravita

RESIEsA - Autorul, un tanar de 28 de ani, a parasit locul accidentului, fiind identificat ulterior, oamenii legii gasindu-l si sub posibile influente, si cu ceva substante ce pareau a fi psihoactive!Politia judetului informeaza ca ieri, in jurul orei 13.50, cadrele din spital au anuntat autoritatile dupa ce copila, victima accidentului, ar fi ajuns la spital, impreuna cu mama. Potrivit cercetarilor, accidentul s-ar fi produs la pranz, in pauza dintre orele de curs, cand fata a fost lovita de ... citește toată știrea