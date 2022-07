Adolescenta rapita de un mascat, in Centrul Resitei

RESIEsA - Din fericire, a fost vorba doar de isprava unei fete de 14 ani, care in loc sa sara coarda in parc, a pus la cale o pacaleala impreuna cu alte doua prietene, punand pe jar Politia!Politistii caraseni incep povestea ispravii cu faptul ca apelul fals la 112 nu este o gluma si ca se pedepseste. Asta dupa ce in seara de 30 iunie, pe la 20.45, cineva sunase, fara sa-si decline identitatea, cum ca ar fi fost rapita de un mascat din zona Nera, fiind dusa la o casa din oras, fara a oferi ... citeste toata stirea