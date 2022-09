Adoptie si tele... adoptie de caini la Moldova Noua

MOLDOVA NOUA - Administratia locala continua sa gaseasca solutii la problema maidanezilor. Inimosii pot face adoptii clasice si la distanta!"Problematica patrupedelor fara stapan ramane in continuare un subiect sensibil in orice comunitate, lipsa asumarii responsabilitatii in echipa reprezentand principala cauza pe aceasta tema. Sigur, animalele nu au nicio vina, nici pentru faptul ca au ajuns pe strazi (inmultirea necontrolata in detrimentul sterilizarii) si nici pentru faptul ca nimeni nu ... citeste toata stirea