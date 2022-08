Adormirea Maicii Domnului si... Codul Muncii

CARAS-SEVERIN - Inspectoratul Teritorial de Munca din Caras-Severin subliniaza faptul ca luni, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, este sarbatoare legala, in care nu se lucreaza, potrivit art. 139 din Codul Muncii. Iar angajatorii care incalca prevederea, risca amenzi de pana la 10.000 de lei!Prin exceptie, nu se acorda liber in ziua de sarbatoare legala, in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta, din cauza caracterului procesului de productie sau specificului ... citeste toata stirea