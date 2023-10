BAILE HERCULANE - La Baile Herculane a ajuns al doilea premiu international, dupa cel castigat in anul 2019. S-a intamplat zilele trecute la Belgrad, acolo unde Bacolux Afrodita Resort & Spa a obtinut premiul "Best Spa Hotel" in cadrul Balkan Spa Summit!"Este o adevarata bucurie sa primim acest semn de recunostinta a muncii echipei. Credem cu tarie ca Herculum Spa, din cadrul Bacolux Afrodita Resort & Spa, este in topul centrelor spa ce au readus statiunii serviciile demne de locul pe care il ... citeste toata stirea