Ah, unde gasesc un loc de parcare?

RESIEsA - Multi soferi se-ntreaba asta. Primaria Resita le va face 1.182 de locuri de parcare cu plata!Demersul primariei vine ca urmare a multor solicitari primite de la cetatenii care vor un trafic mai fluid in zonele aglomerate din oras. Lucru binecunoscut si de primarie inca dinainte de a fi primit sesizarile oamenilor. In consecinta, in 2021 a fost aprobata amenajarea a 1.000 de locuri de parcare cu plata, numar suplimentat ulterior cu 182 de locuri, ca urmare a unei hotarari a comisiei ... citeste toata stirea