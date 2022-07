MUNTELE MIC - Pentru acest weekend, weRIDE va propune o noua aventura cu bicicletele pe munte, la racoare si aer curat. Mai ales ca mersul cu bicicleta sau o plimbare in aer liber nu au facut rau nimanui, niciodata, fie om sau mediu inconjurator!Asa ca daca aveti chef de pedalat la altitudine, cei de la weRIDE va asteapta pe unul din traseele weRIDE Bike Park. "Ai incercat traseul negru de Freeride din Bike Park? Are o lungime de 5 km si un nivel dificultate mediu/avansat. Te asteptam in ... citeste toata stirea