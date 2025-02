Al doilea succes la rand in play-off pentru handbalistii resiteni

RESIEsA - Handbalistii de la CSM Resita au castigat vineri, 21 februarie, cu scorul de 27-26 (15-15) partida cu CS Medgidia, in etapa a III-a din play-off-ul de promovare in Divizia A!Dupa un meci echilibrat, CSM Resita a reusit sa se impuna pe final de joc, iar antrenorul Marius Bahan a tinut sa scoata in evidenta faptul echipa a jucat foarte bine mai ales pe aparare si ca poarta a contribuit din plin la acest succes. Un plus mare al echipei este portarul Razvan Apostu, care, pe langa ... citește toată știrea