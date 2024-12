Alegeri Parlamentare 2024: Prezenta de 18,11% la ora 13

CARAS-SEVERIN - Cu acest nivel de participare, judetul nostru s-a plasat in coada clasamentului, in timp ce fruntasii nationali au fost alegatorii din Olt, care au votat in proportie de 26,11%!Participarea la vot la ora 13, la nivel national, a fost de 23,37%, un procent mult mai mare fata de alegerile parlamentare din 2020 cand la aceeasi ora de abia se atinsese un 13%, sau fata de cele din 2016, cand nu atinsese 7%.Dintre cei 253.079 alegatori inscrisi pe listele permanente (actualizate) ... citește toată știrea