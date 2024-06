Alegerile! Un sut in gol!

CARAS-SEVERIN - Daca tot a inceput Campionatul European si s-a terminat prima etapa a alegerilor, de ce nu am face un proces al acesteia, ca-n vemurile bune, combinand astfel doua dintre marile placeri ale romanului, politica si fotbalul?"Grupa" Romaniei n-a adus prea multe surprize in jumatatea de sus. Aici lucrurile sunt clare, iar marele favorit, PSD, s-a impus fara probleme. A reusit asta in ciuda conducerii lui Ciolacu si a obtinut puncte importante exact pe terenurile principalilor ... citește toată știrea