Alei cu dale in Balta Sarata

CARANSEBES - O zona mai putin vizata in ultima perioada de imbunatatiri edilitare primeste o noua imagine in aceste zile, gratie unei investitii de la bugetul local al Caransebesului. Se intampla in cartierul Balta Sarata, acolo unde au demarat mai multe lucrari de modernizare, unele deja finalizate, altele in curs!,,Cartierul Balta Sarata se modernizeaza! Lucrarile din cartierul Balta Sarata sunt aproape de finalizare. Acestea au ... citeste toata stirea