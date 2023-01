Alerta pentru gripa ne pune din nou sub imperiul mastii

CARAS-SEVERIN - Inmultirea cazurilor de imbolnavire prin viroze si gripa readuce in scena, cu titlu de recomandare, masurile impuse in vremuri pandemice: portul mastii, spalatul pe maini, triajul epidemiologic, evitarea aglomeratiei si multe altele!In 9 ianuarie, elevii s-au intors din nou la scoala, in plina stare de alerta epidemiologica determinata de gripa, ce a fost instituita de Ministerul Sanatatii, in baza unui referat emis de Directia generala de sanatate publica si programe de ... citeste toata stirea